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30 января 2018
16:07  30 января 2018 1

Обвинившего Пушкина и Булгакова украинского литератора самого поймали на плагиате

Винничук почти дословно перевел русскоязычную книгу и издал под своим именемФото из Facebook Юрия Винничука (Юрій Винничук)

Украинского писателя Юрия Винничука, который обвинил во вторичности Михаила Булгакова и Александра Пушкина, самого поймали на плагиате. Оказалось, что его книга «Тайны львовского кофе» — это почти дословный перевод русскоязычного издания 1988 года «Все о кофе» Михаила Пучерова.

Львовский портал «Варианты» после заявления Винничука о плагиате Пушкина и Булгакова изучил творчество самого писателя. В книге его авторства «Тайны львовского кофе» обнаружены десятки примеров плагиата советской книги «Все о кофе», сообщает «Федеральное агентство новостей». Винничук дословно, но при этом с ошибками перевода с русского на украинский, переписал не менее 12 рецептов напитков и инструкций по приготовлению сиропа и кофейной эссенции, пишет «Ридус».

Литературовед и радиоведущий Николай Александров заявил, что Винничук путает плагиат и заимствования. «Заимствования мотивов в литературе — вещь обыкновенная. Литературная традиция предполагает переделку тех произведений, которые уже существовали», — приводит слова эксперта «Национальная служба новостей». Он напомнил о существовании классических бродячих сюжетов, которые имеют множество версий. По мнению Александрова, «литература просто не может обойтись без оглядки на предшественников».

Напомним, что вице-президент Ассоциации украинских писателей Юрий Винничук считает, что плагиат в произведениях Пушкина и Булгакова может заметить любой человек, который разбирается в беллетристике. Винничук утверждает, что идею романа «Мастер и Маргарита» Булгаков заимствовал у разных авторов, а многие классические стихотворения Пушкин «перепел» с иностранного языка.

Ольга Дудорова
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