В мэрии Екатеринбурга молчат о проблемах с записью в 1-й класс

11:53 01 февраля 2018 4

Глава департамента образования Екатерина Сибирцева и сотрудники «Ростелекома» отчитаются о «ночи первоклассников» в 9 утра пятницы, 2 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Брифинг руководителя департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой по итогам записи детей в первые классы 1 февраля не состоится, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Как рассказал агентству сотрудник мэрии, вопрос об этом даже не обсуждался на утреннем совещании. При этом источник не исключил, что решение может измениться, учитывая злободневность темы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ночь записи в первый класс прошла в Екатеринбурге, как и в предыдущие годы, очень нервно, поскольку сайт госуслуг (через который и осуществляется запись) в своих лучших традициях «упал» в первые же минуты наступивших суток и долгое время не реагировал на запросы пользователей. Первые записавшиеся радостно сообщили об этом лишь ближе к часу ночи. В целом услуга записи в первый класс нормально заработала лишь ближе к двум часам ночи — об этом сообщали на форумах родители. К утру возле самых востребованных школ, как обычно, выстроились очереди («URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ событий ночи).

С учетом резонанса этой наболевшей темы в мэрии не исключают, что брифинг Сибирцевой сегодня все же может состояться — во второй половине дня. Однако, по плану, его проведение назначено на завтра, 2 февраля, на 9 утра. «Мы совместно с представителем „Ростелекома“ выйдем к журналистам и расскажет о том, как прошла запись в первые классы, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. — Екатерина Александровна [Сибирцева] расскажет о количестве записавшихся и о других итогах».