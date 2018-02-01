{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:53  01 февраля 2018 4

В мэрии Екатеринбурга молчат о проблемах с записью в 1-й класс

Пресс-конференция в ИНТЕРФАКС по отравлениям в екатеринбургских школах. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Глава департамента образования Екатерина Сибирцева и сотрудники «Ростелекома» отчитаются о «ночи первоклассников» в 9 утра пятницы, 2 февраляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
все новости сюжета

Брифинг руководителя департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой по итогам записи детей в первые классы 1 февраля не состоится, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Как рассказал агентству сотрудник мэрии, вопрос об этом даже не обсуждался на утреннем совещании. При этом источник не исключил, что решение может измениться, учитывая злободневность темы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ночь записи в первый класс прошла в Екатеринбурге, как и в предыдущие годы, очень нервно, поскольку сайт госуслуг (через который и осуществляется запись) в своих лучших традициях «упал» в первые же минуты наступивших суток и долгое время не реагировал на запросы пользователей. Первые записавшиеся радостно сообщили об этом лишь ближе к часу ночи. В целом услуга записи в первый класс нормально заработала лишь ближе к двум часам ночи — об этом сообщали на форумах родители. К утру возле самых востребованных школ, как обычно, выстроились очереди («URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ событий ночи).

С учетом резонанса этой наболевшей темы в мэрии не исключают, что брифинг Сибирцевой сегодня все же может состояться — во второй половине дня. Однако, по плану, его проведение назначено на завтра, 2 февраля, на 9 утра. «Мы совместно с представителем „Ростелекома“ выйдем к журналистам и расскажет о том, как прошла запись в первые классы, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. — Екатерина Александровна [Сибирцева] расскажет о количестве записавшихся и о других итогах».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров