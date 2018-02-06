До 12 лет лишения свободы грозит участнику банды из Челябинска, грабившей местных предпринимателей. Обвинительное заключение по ч.3 ст. 162 УК (разбой) и ч.2 ст. 163 УК (вымогательство) утверждено и передано в суд, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.
В 2014 году в компании трех соучастников 39-летний обвиняемый ворвался в коттедж супругов-бизнесменов в Копейске. Разбойники, скрывавшие лица под масками, угрожая чете огнестрельным оружием либо его макетами, похитили у них имущество на 960 тысяч рублей. Но этим они не ограничились и потребовали у бизнесменов еще миллион рублей наличными.
В январе 2015 года двух разбойников задержали, а еще двое успели скрыться. Спустя два года одного из них, объявленного в федеральный розыск, задержали полицейские. Один из них в ближайшее время предстанет перед судом. У преступников арестовано имущество: земельный участок, жилой дом в городе Юрюзань и счета в банках.