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Главные новости Челябинской области
11:35  06 февраля 2018 2

Маски, шантаж и огнестрел. Челябинская банда напала на супругов-предпринимателей

Клипарт, всего понемногу, убийство, разбой, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Бизнес-чете угрожали огнестрельным оружиемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До 12 лет лишения свободы грозит участнику банды из Челябинска, грабившей местных предпринимателей. Обвинительное заключение по ч.3 ст. 162 УК (разбой) и ч.2 ст. 163 УК (вымогательство) утверждено и передано в суд, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

В 2014 году в компании трех соучастников 39-летний обвиняемый ворвался в коттедж супругов-бизнесменов в Копейске. Разбойники, скрывавшие лица под масками, угрожая чете огнестрельным оружием либо его макетами, похитили у них имущество на 960 тысяч рублей. Но этим они не ограничились и потребовали у бизнесменов еще миллион рублей наличными.

В январе 2015 года двух разбойников задержали, а еще двое успели скрыться. Спустя два года одного из них, объявленного в федеральный розыск, задержали полицейские. Один из них в ближайшее время предстанет перед судом. У преступников арестовано имущество: земельный участок, жилой дом в городе Юрюзань и счета в банках.

Владимир Васин
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