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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:40  06 февраля 2018 6

Полковники лишились премии из-за орфографических ошибок в документе. ФОТО

Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., словарь русского языка
Из-за плохого знания русского языка сотрудницы лишились премийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель СУ СК России по Нижегородской области, полковник юстиции Андрей Виноградов лишил премии двух сотрудниц за «ненадлежащее отношение к исполнению своих служебных обязанностей» — допущение орфографических ошибок в документе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Полковники юстиции Лариса Макеева и Ирина Захарова при подготовке аналитического доклада за 2017 год допустили «многочисленные орфографические ошибки», после чего начальство решило депремировать их. Виноградов отметил, что соблюдать правила должны все сотрудники СК, это правило прописано в должностной инструкции. Полковники лишились 25% премий за первый квартал.

Фото: телеграм-канал Mash

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве капитану юстиции объявили выговор за то, что при входе в лифт он не пропустил двух генералов. В приказе о привлечении к дисциплинарной ответственности говорится, что капитан проявил неуважение к руководству, тем самым нарушив пункты пятой статьи Дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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