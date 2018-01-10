Капитану объявили выговор за то, что он не пустил в лифт генералов. ВИДЕО

В Москве старшему следователю ГСУ ГУ МВД Подмосковья, капитану юстиции по фамилии Савченко, объявили выговор за то, что при входе в лифт он не пропустил двух генералов. Видео неловкого момента попало в объективы камер наблюдения, его опубликовал телеграм-канал Mash.
Также издание поделилось фотографией приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности Савченко. В документе говорится о том, что капитан юстиции проявил неуважение к руководству, тем самым нарушив пункты пятой статьи Дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ.
Фото, видео: телеграм-канал Mash
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников объявил выговор региональному министру образования Раисе Кассиной. Как сообщало «URA.RU», поводом послужило отсутствие документов о поощрении школьников, которые победили в международных олимпиадах.