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10 января 2018
Главные новости Москвы
13:22  10 января 2018 3

Капитану объявили выговор за то, что он не пустил в лифт генералов. ВИДЕО

Пресс-тур по новым домам
Генералам, не поместившимся в лифт, пришлось ждатьФото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве старшему следователю ГСУ ГУ МВД Подмосковья, капитану юстиции по фамилии Савченко, объявили выговор за то, что при входе в лифт он не пропустил двух генералов. Видео неловкого момента попало в объективы камер наблюдения, его опубликовал телеграм-канал Mash.

Также издание поделилось фотографией приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности Савченко. В документе говорится о том, что капитан юстиции проявил неуважение к руководству, тем самым нарушив пункты пятой статьи Дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ.

Фото: телеграм-канал Mash

Фото, видео: телеграм-канал Mash

Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников объявил выговор региональному министру образования Раисе Кассиной. Как сообщало «URA.RU», поводом послужило отсутствие документов о поощрении школьников, которые победили в международных олимпиадах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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