Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех граждан, обвиняемых в угоне крупного рогатого скота. Их искали два года.
По версии следствия, банда из трех человек появилась в области в 2015 году. На протяжении двух лет они похищали коров у сельских жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Верхнеуральского, Варненского и Чесменского районов Челябинской области. Всего в деле фигурирует 18 эпизодов. Общий ущерб от их действий оценивается в 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, им придется компенсировать весь нанесенный ущерб, в связи с этим в ходе расследования в обеспечение иска у них были арестованы автомобили и 280 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться в Троицком городском суде.