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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
17:50  07 февраля 2018 0

На Урале будут судить банду похитителей коров. Они наворовали почти на 1,5 миллиона

Евгений Васильев, житель села Лопатки. обвиняемый в приобретении
За два года в области пропало 18 единиц крупного рогатого скотаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех граждан, обвиняемых в угоне крупного рогатого скота. Их искали два года.

По версии следствия, банда из трех человек появилась в области в 2015 году. На протяжении двух лет они похищали коров у сельских жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Верхнеуральского, Варненского и Чесменского районов Челябинской области. Всего в деле фигурирует 18 эпизодов. Общий ущерб от их действий оценивается в 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, им придется компенсировать весь нанесенный ущерб, в связи с этим в ходе расследования в обеспечение иска у них были арестованы автомобили и 280 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться в Троицком городском суде.

Игорь Чукреев
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