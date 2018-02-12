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Главные новости Челябинской области
12:20  12 февраля 2018 13

Челябинскую пенсионерку обманули в салоне красоты на 150 тысяч рублей

Первый барбершоп для девочек Birdie («Птичка»). Екатеринбург, салон красоты, парикмахерская, birdie, птичка
Женщину вынудили купить абонемент и оформить кредитную картуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске сотрудники салона красоты обманом заставили 79-летнюю бабушку купить абонемент на 84 тысячи рублей. Женщину также вынудили оформить кредитную карту. На следующий день она попыталась расторгнуть договор, но банк ей отказал.

«5 ноября 2017 года прошла бесплатную, как я думала, процедуру в фитоцентре. После психологического давления сотрудников и введения в заблуждение относительно недостоверных сведений об услугах и их стоимости, подписала договор купли-продажи абонемента на комплекс услуг по уходу за лицом и телом из 35 процедур. Стоимость абонемента составила по договору 84 000 рублей», — пояснила пенсионерка.

По ее словам, ее также вынудили подписать договор о выдаче кредитной карты с лимитом в 63 200 рублей под 26,4% годовых. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

На следующий день женщина направила в салон красоты требование о расторжении договора и возвращении денег в банк, так как никакими услугами в фитоцентре она не пользовалась. Банк расторгать договор отказался.

«В письменном виде объяснений не дают, устно поясняют, что, когда поступят деньги от фитоцентра 63200 рублей, тогда возможно расторжение. На договоре только моя подпись, банк отказывается подписывать и печать ставить, заявляя, что это Москва заключила договор. Мне сказали, что я уже должна сверх указанной суммы 3200 рублей», — рассказала женщина.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Челябинской области направил в банк обращение, после чего женщина получила справку, что она исполнила все обязательства перед кредитной организацией.

Иван Шестак
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