Челябинцы требуют изменить границы своих земель с домами в районе Карпова пруда

В Челябинске обсудят изменение границ земельных участков в районе Карпова пруда. Инициаторы проекта — собственники частных домов на данной территории. Общественные обсуждения по проекту пройдут в городе с 10 октября по 17 ноября 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Татищева, Холмогорской, Рубиновой, Фруктовой в Центральном районе города Челябинска. Общественные обсуждения пройдут с 10 октября по 17 ноября 2025 года», — сообщается на сайте.
С инициативой в мэрию обратилось товарищество собственников жилья «Карпов пруд». Проект можно будет увидеть в Доме архитектора 17 октября. Предложения и замечания от участников на сайте госуслуг будут приниматься с 17 по 24 октября 2025 года.
Земли на берегу Карпова пруда застроят по проекту комплексного развития территории (КРТ). Аукцион по застройке участка был проведен 7 февраля 2025 года. Участие в торгах приняли 11 компаний. Стартовая цена выросла с 11 до 165 миллионов рублей. В аукционе победила компания ООО СЗ «Территория будущего».
Новый микрорайон с жилыми домами и соцобъектами на участке площадью 21,5 га должен появиться в течении десяти лет. Общая площадь застройки — 266 тысяч квадратных метров. Как отмечают челябинские риелторы, победитель аукциона совершил выгодную сделку, когда за 165 миллионов рублей приобрел такой «лакомый кусок». Земли находятся на берегу Карпова пруда в престижном районе. Жилье в данном районе будет очень востребовано.
