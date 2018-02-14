Руководитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Челябинской области Виктор Брант предложил деловое партнерство властям региона. Его предложение, озвученное на совещании губернатора с главами городов и районов, прозвучало так двусмысленно, что зал не удержался от смеха.
Виктор Брант отчитывался о производственных достижениях исправительных учреждений. В частности, напомнил, что в ИК-2 были изготовлены чугунные решетки, установленные вдоль проспекта Ленина в Челябинске в районе площади Революции. Брант рассказал и о других проектах, после чего поблагодарил власти за сотрудничество.
«Мы будем и дальше работать на благоустройство города. Я жду вас в наших учреждениях! — обратился Брант к губернатору Борису Дубровскому и мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. — Как деловых партнеров!»
«Несколько двусмысленно звучит такое приглашение!» — сыронизировал в ответ Дубровский, а зал взорвался хохотом. После чего губернатор напомнил, что речь идет о деловом сотрудничестве и производственными возможностями, озвученными руководителем ГЦ ФСИН по региону, которыми надо пользоваться для благоустройства территорий.