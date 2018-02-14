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Главные новости Югры
16:39  14 февраля 2018 9

В Ханты-Мансийске пытаются скрыть случайное самоубийство сына чиновницы

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, класс, образование, школа
Руководство школы строго запретило говорить о случившемсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийске пытаются скрыть несчастье, случившееся с одним из учеников местной школы, сообщили «URA.RU» на правах анонимности родители югорских школьников. Мальчик хотел пошутить над бабушкой, имитировав самоубийство, но в результате несчастного случая погиб на самом деле. Одноклассникам и их родителям руководство школы строго запретило распространять какую-либо информацию о случившемся.

По словам собеседников агентства, трагедия произошла с сыном начальника одного из отделов окружного департамента образования и молодежной политики. Неофициальной версией смерти мальчика называют несчастный случай. «Он просто дурачился и хотел пошутить над бабушкой, закинув голову в петлю. Однако споткнулся и уже не смог вытащить голову», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

«Случившееся — большая трагедия, но нас возмущает тот факт, что в школах не ведется какая-либо работа по профилактике суицидов. Вместо этого учеников собирают и под угрозой отчисления запрещают говорить о случившемся. А говорить об этом надо. Надо вести диалог с детьми, чтобы подобного больше не происходило», — рассказал «URA.RU» один из недовольных родителей.

«Профилактические беседы с детьми о безопасности, и на эту тему в том числе, у нас проводятся регулярно, как минимум раз в квартал, — сказала „URA.RU“ Наталия Коронская, пресс-секретарь департамента образования ХМАО. — Случившееся мы не можем комментировать. Также мы не можем запретить его одноклассникам пойти на похороны, это их право». В приемной директора школы на звонки журналиста не ответили. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре от каких-либо комментариев отказались, сообщив, что по факту смерти ребенка идет проверка.

Виктор Жуков
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