{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
13 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
14:52  15 февраля 2018 0

Умер экс-прокурор Челябинской области. Он посвятил органам более 40 лет

Заслуженный юрист РСФР ушел из жизни в 88 летФото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Умер бывший прокурор Челябинской области Роберт Голубев, который возглавлял ведомство в с 1985 по 1991 год. Он проработал в органах более 40 лет, уйдя на пенсию в 1996-м. Имел звание Заслуженного юриста РСФСР.

Об утрате «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Роберт Валентинович ушел из жизни в возрасте 88 лет. Сам он признавался, что выбрал профессию юриста как «самую незнакомую» и вскоре полюбил ее. «Следствие, которому я посвятил десятки лет и фактически не отрывался от которого до момента ухода на пенсию, так и остается любимым и незабываемым делом в жизни, притягивает к себе. И сейчас еще меня волнуют ошибки, провалы, необъективная критика следствия и все, что с ним связано», — приводят коллеги слова Голубева.

После выхода на пенсию Роберт Валентинович стал обучать молодых специалистов. Голубев преподавал прокурорский надзор в Челябинском государственном университете. Ежегодно в его честь проводится международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых.

Прощание с ветераном прокуратуры состоится 16 февраля в челябинском Дворце культуры железнодорожников.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров