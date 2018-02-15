Умер бывший прокурор Челябинской области Роберт Голубев, который возглавлял ведомство в с 1985 по 1991 год. Он проработал в органах более 40 лет, уйдя на пенсию в 1996-м. Имел звание Заслуженного юриста РСФСР.
Об утрате «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Роберт Валентинович ушел из жизни в возрасте 88 лет. Сам он признавался, что выбрал профессию юриста как «самую незнакомую» и вскоре полюбил ее. «Следствие, которому я посвятил десятки лет и фактически не отрывался от которого до момента ухода на пенсию, так и остается любимым и незабываемым делом в жизни, притягивает к себе. И сейчас еще меня волнуют ошибки, провалы, необъективная критика следствия и все, что с ним связано», — приводят коллеги слова Голубева.
После выхода на пенсию Роберт Валентинович стал обучать молодых специалистов. Голубев преподавал прокурорский надзор в Челябинском государственном университете. Ежегодно в его честь проводится международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых.
Прощание с ветераном прокуратуры состоится 16 февраля в челябинском Дворце культуры железнодорожников.