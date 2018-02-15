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15 февраля 2018
19:51  15 февраля 2018 0

Уралец преодолел сотни километров, чтобы угнать собственный авто

Клипарт. Екатеринбург, Toyota
Мужчина неожиданно передумал расставаться с проданной иномаркойФото: Александр Константинов © URA.RU

В Курганской области возбудили уголовное дело на 27-летнего жителя Миасса, который угнал у зауральца собственный автомобиль. Чтобы похитить машину, уралец преодолел более 400 километров.

Как рассказали в управлении МВД по Курганской области, в полицию обратился 34-летний житель села Глядянское с сообщением о том, что припаркованный во дворе его частного дома автомобиль Toyota Mark X пропал. Мужчина пояснил, что недавно приобрел машину в Челябинской области за 400 тысяч рублей, но переоформить ее на себя не успел.

Полицейским удалось разыскать угонщика — им оказался бывший владелец иномарки. Чтобы беспрепятственно попасть в автомобиль, он воспользовался дополнительным комплектом ключей, который предусмотрительно оставил у себя.

Хитрого продавца задержали, в качестве меры пресечения для него выбрали подписку о невыезде. За преступление, в котором подозревают мужчину, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Вера Чернышева
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