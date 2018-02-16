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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:27  16 февраля 2018 0

Премьер Медведев назвал самую популярную губернаторскую фамилию

XVII съезд партии
Медведев отметил деятельность губернаторов с помощью их фамилийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Самой распространенной фамилией среди губернаторов в стране является Орлов или Орлова. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с высшими должностными лицам регионов в рамках Российского инвестфорума в Сочи. По словам политика, этот факт «говорит о многом».

Перед тем, как предоставить слово губернатору Владимирской области Светлане Орловой, премьер-министр сделал небольшое отступление. «У нас в стране считается, что самая популярная фамилия — Иванов. А среди губернаторов — нет, самая популярная фамилия — Орлов или Орлова. У нас три человека из губернаторского корпуса носят такую фамилию. О многом говорит», — цитирует Медведева РБК. Губернаторы-однофамильцы сейчас возглавляют Калмыкию (Алексей Орлов) и Архангельскую область (Игорь Орлов).

Как писало «URA.RU», в прошлом году Светлана Орлова оказалась на 43-м месте в списке влияния глав субъектов РФ, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. Рейтинг был составлен после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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