Суд Москвы арестовал главу ФБК

01:33 21 февраля 2018 1

Роман Рубанов был задержан в аэропорту Шереметьево Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Симоновский суд Москвы арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова за организацию несанкционированной акции протеста. Под стражей он будет содержаться на протяжении 10 суток.

Как следует из материалов дела, в январе Рубанов сделал репост записи блогера-общественника Алексея Навального в Twitter, в котором тот призывал граждан участвовать в несанкционированном мероприятии. За это административное правонарушение Рубанова и поместили под арест, пишет РИА «Новости».

Глава ФБК, напомним, был задержан в московском аэропорту Шереметьево 20 февраля.