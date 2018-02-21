Суд Москвы арестовал главу ФБК

Роман Рубанов был задержан в аэропорту Шереметьево
Симоновский суд Москвы арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова за организацию несанкционированной акции протеста. Под стражей он будет содержаться на протяжении 10 суток.
Как следует из материалов дела, в январе Рубанов сделал репост записи блогера-общественника Алексея Навального в Twitter, в котором тот призывал граждан участвовать в несанкционированном мероприятии. За это административное правонарушение Рубанова и поместили под арест, пишет РИА «Новости».
Глава ФБК, напомним, был задержан в московском аэропорту Шереметьево 20 февраля.