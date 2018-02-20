Глава ФБК задержан в Шереметьево

07:50 20 февраля 2018 0

Начальник штаба Навального Леонид Волков следит за судьбой коллеги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В московском аэропорту «Шереметьево» задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава московского штаба блогера-общественника Алексея Навального Леонид Волков.

«Директора ФБК Романа Рубанова только что задержали в Шереметьево. <…> Предъявляют организацию митинга 28 января, статья 20.2», — пишет Волков. По сообщению самого Рубанова, после посадки в Москве его встретили семь полицейских.

Как уточняет «Эхо Москвы», Рубанов уже ищет адвоката. По словам Волкова, в аэропорту задержанный был вместе с супругой.