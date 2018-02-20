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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:50  20 февраля 2018 0

Глава ФБК задержан в Шереметьево

Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , волков леонид, забастовка избирателей
Начальник штаба Навального Леонид Волков следит за судьбой коллегиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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В московском аэропорту «Шереметьево» задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава московского штаба блогера-общественника Алексея Навального Леонид Волков.

«Директора ФБК Романа Рубанова только что задержали в Шереметьево. <…> Предъявляют организацию митинга 28 января, статья 20.2», — пишет Волков. По сообщению самого Рубанова, после посадки в Москве его встретили семь полицейских.

Как уточняет «Эхо Москвы», Рубанов уже ищет адвоката. По словам Волкова, в аэропорту задержанный был вместе с супругой.

Семен Гринберг
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