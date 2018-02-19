Половина аптек в России может закрыться из-за нового закона

14:18 19 февраля 2018 11

Уход с рынка грозит как федеральным ретейлерам, так и региональным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут принять закон, который разрешит продовольственным магазинам реализовывать безрецептурные лекарства. Из-за него половине аптечных сетей грозит сокращение. Региональные фармацевтические ретейлеры могут вовсе закрыться.

По словам генерального директора аптечной сети «Ригла» Александра Филиппова, если закон утвердят, аптеки, которые расположены поблизости от продуктовых магазинов, будут закрыты. По его данным, у «Ригла» 743 таких объекта. Nation News отмечает, что сеть входит в группу «Протек», которой грозит закрытие половины всех своих аптек. Небольшие региональные фармацевтические продавцы также могут уйти с рынка.

Законопроект о продаже в магазинах безрецептурных лекарств обсуждался на заседании «Деловой России», отмечает «Русская планета». Проект предложило Министерство промышленности и торговли. Количество закрытых аптечных торговых точек, в случае принятия закона, будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют. Отмечается, что аптечной сети «Рилга» в настоящее время принадлежит 1,86 тысячи точек, которые расположены 47 регионах России. Они представлены брендами «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика».

Ранее жителей подмосковного Подольска удивила аптека в мусорном баке, напоминает «Подмосковье сегодня». Фотографию с вывеской фармацевтического магазина разместили в Сети, и она сразу же стала объектом для шуток.