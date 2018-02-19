{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:18  19 февраля 2018 11

Половина аптек в России может закрыться из-за нового закона

Пресс-конференция по процессу разорения ГУП СО Фармация. Екатеринбург, аптека, продажа лекарств
Уход с рынка грозит как федеральным ретейлерам, так и региональнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут принять закон, который разрешит продовольственным магазинам реализовывать безрецептурные лекарства. Из-за него половине аптечных сетей грозит сокращение. Региональные фармацевтические ретейлеры могут вовсе закрыться.

По словам генерального директора аптечной сети «Ригла» Александра Филиппова, если закон утвердят, аптеки, которые расположены поблизости от продуктовых магазинов, будут закрыты. По его данным, у «Ригла» 743 таких объекта. Nation News отмечает, что сеть входит в группу «Протек», которой грозит закрытие половины всех своих аптек. Небольшие региональные фармацевтические продавцы также могут уйти с рынка.

Законопроект о продаже в магазинах безрецептурных лекарств обсуждался на заседании «Деловой России», отмечает «Русская планета». Проект предложило Министерство промышленности и торговли. Количество закрытых аптечных торговых точек, в случае принятия закона, будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют. Отмечается, что аптечной сети «Рилга» в настоящее время принадлежит 1,86 тысячи точек, которые расположены 47 регионах России. Они представлены брендами «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика».

Ранее жителей подмосковного Подольска удивила аптека в мусорном баке, напоминает «Подмосковье сегодня». Фотографию с вывеской фармацевтического магазина разместили в Сети, и она сразу же стала объектом для шуток.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров