19:26 21 февраля 2018 0

Первой FanID получила мисс ФК «Урал» Мария Панина Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

В Екатеринбурге на третьем этаже торгового центра «Пассаж» открылся центр выдачи паспортов болельщика, без которого невозможно будет попасть на матчи чемпионата мира по футболу. Одним из первых обладателей FanID в уральской столице стал экс-мэр города Аркадий Чернецкий, передает корреспондент «URA.RU».

На открытии центра организаторы заверили, что на выдачу каждого паспорта будет уходить не более 2-3 минут, при условии, что болельщик предварительно зарегистрировался на сайте fan-id.ru. Сотрудники центра напомнили, что для регистрации необходим билет на матч.

На открытие центра пришло большое количество политиков. Среди VIP-персон помимо члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого можно было встретить директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи РФ Андрея Романкова, вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, регионального министра спорта Леонида Рапопорта и вице-мэра Екатеринбурга Сергея Тушина.

Аркадий Чернецкий признался, что подал документы на получение паспорта заранее. По его словам, он собирается посетить два матча: Франция — Перу и Египет — Уругвай.

1/6 Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Ранее «URA.RU» сообщало, что в дни ЧМ-2018 в центре Екатеринбурга закроют магазины. Не смогут работать те торговые точки в центре, которые не успели до 15 февраля подать заявку в FIFA.