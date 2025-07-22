«Ждать придется долго»: дилеры раскрыли, когда новая Lada Iskra появится в Екатеринбурге

Новый автомобиль Lada Iskra можно будет заказать только к середине осени. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько представителей автоцентров Lada.
«Заказать уже можно, но ждать придется очень долго», — сказала менеджер Виктория в одном из автоцентров Lada. Представитель другого дилерского центра заявил, что автомобили появятся в Екатеринбурге только через три месяца, а предзаказ станет доступным за две недели до старта продаж.
На данный момент автосалоны уже получили состав комплектаций и прайс на автомобили. Так, минимально укомплектованная Lada обойдется в 1,2 миллиона рублей, а за максимальную комплектацию придется отдать 1,6 миллиона рублей. За бордовый, синий, темно-серый, серебристый и золотисто-коричневый цвет корпуса нужно будет доплатить 20 тысяч рублей. Вариант автомобилей в белом и черном цвете проходит без доплат.
Продажи Lada Iskra начались 20 июля, при этом на первом этапе будет доступна только стартовая комплектация. В начале весны URA.RU сообщало, что новинку в автоцентрах ждут не раньше осени. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов озвучивал предварительную стоимость ожидаемой новинки — 1,2 миллиона рублей.
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