Возле Асбеста (Свердловская область) днем 22 июля водитель грузовика МАЗ на скорости снес мужчину, переходившего дорогу по «зебре». От мощного удара пешеход погиб на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Трагедия произошла днем на первом километре автодороги Окунева — Рефтинский Асбестовского района», — пояснили в ведомстве. Пешеход скончался до прибытия медиков.
Водитель большегруза водит с 1978 года, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Экспресс-тест показал, что в момент ДТП он был трезв. На месте происшествия организовали проверку.
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