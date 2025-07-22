Под Екатеринбургом грузовик насмерть сбил пешехода на «зебре». Фото

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На месте аварии ведется расследование
На месте аварии ведется расследование Фото:

Возле Асбеста (Свердловская область) днем 22 июля водитель грузовика МАЗ на скорости снес мужчину, переходившего дорогу по «зебре». От мощного удара пешеход погиб на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Трагедия произошла днем на первом километре автодороги Окунева — Рефтинский Асбестовского района», — пояснили в ведомстве. Пешеход скончался до прибытия медиков.

Водитель большегруза водит с 1978 года, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Экспресс-тест показал, что в момент ДТП он был трезв. На месте происшествия организовали проверку.

Фото:

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Возле Асбеста (Свердловская область) днем 22 июля водитель грузовика МАЗ на скорости снес мужчину, переходившего дорогу по «зебре». От мощного удара пешеход погиб на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Трагедия произошла днем на первом километре автодороги Окунева — Рефтинский Асбестовского района», — пояснили в ведомстве. Пешеход скончался до прибытия медиков. Водитель большегруза водит с 1978 года, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Экспресс-тест показал, что в момент ДТП он был трезв. На месте происшествия организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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