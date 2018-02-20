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20 февраля 2018
Главные новости 
17:29  20 февраля 2018 2

В дни ЧМ в центре Екатеринбурга закроют магазины. ФОТО

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, атрибутика, екатернибург, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Кому можно работать в дни ЧМ, определили в администрации городаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Торговые точки в центре Екатеринбурга, не успевшие до 15 февраля подать заявку в FIFA, не смогут работать в дни игр чемпионат мира по футболу. Не все магазины знали об этом условии, хотя это требование указано в Федеральном законе еще от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

В частности, в п. 4 ст. 18 сказано: «В дни проведения спортивных соревнований торговая деятельность на территориях стадионов и в других местах осуществления мероприятий, а также в радиусе двух километров вокруг стадионов может осуществляться только с официального письменного согласия FIFA или уполномоченных лиц FIFA». Таким образом, в запретную двухкилометровую зону попадают несколько крупных торговых центров и большое количество маленьких магазинов. Редакция «URA.RU» связалась с представителями некоторых ТЦ и магазинов в центре Екатеринбурга. Оказалось, что не во всех торговых точках знают о законе. Приводим типичные ответы.

Заявку на право работать надо было подать до 15 февраля
Фото: consultant.ru

«В „Пассаже“ завтра открывается центр по выдаче Fan-ID и открывается центр по продаже билетов. И тут у нас беспокойств никаких не возникает — не закроет же ФИФА само себя. По „Гринвичу“ у нас тоже нет беспокойства: в 2015 году мы подтверждали резервирование парковочных мест в „Гринвиче“ под автомобили ФИФА в дни проведения матчей. От них был официальный запрос, и мы, таким образом, сотрудничаем плотно с этой международной организацией. Кроме того, нас заверили в комитете по проведению массовых мероприятий в администрации Екатеринбурга, что все формальности соблюдены, и мы занесены в массовый список получивших разрешение на работу в дни проведения ЧМ», — прокомментировал «URA.RU» директор по маркетингу и рекламе «Общества Малышева 73» Илья Клюжин.

В то же время директор по развитию ТЦ «Европа» Мария Самойлина сказала, что не располагает информацией, чтобы ими такая заявка подавалась. «В FIFA подана заявка. По этому поводу готовится постановление города, но проект пока не готов», — сообщил «URA.RU» Анатолий Карманов, пресс-секретарь администрации Екатеринбурга. Напомним: среди прочих ограничений, связанных с чемпионатом — запрет на использование летательных аппаратов вблизи мест проведения состязаний.

Не все магазины, попавшие в двухкилометровую зону, смогут работать в дни ЧМ-2018
Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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