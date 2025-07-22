Против покинувшего РФ журналиста из Екатеринбурга возбудили новое дело

СК возбудил новое дело против свердловского журналиста Фоминцева*
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по прямым выборам мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, фоминцев дмитрий
Дмитрий Фоминцев сейчас, судя по соцсетям, находится в Германии Фото:

Силовики возбудили нового уголовное дело против екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова.

«Дело было возбуждено несколько месяцев назад. Его обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)», — сказала Волкова.

Уголовное преследование Фоминцева началось в январе 2024 года. Тогда силовики задержали его в рамках расследования дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В офисе его редакции «ТочкаНьюс» (позже продал его) прошли обыски. После этого журналист покинул Россию. Сейчас, судя по его соцсетям, он находится в Германии. 21 июля стало известно, что Фоминцева внесли в список террористов и экстремистов.

*Дмитрий Фоминцев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Силовики возбудили нового уголовное дело против екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова. «Дело было возбуждено несколько месяцев назад. Его обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)», — сказала Волкова. Уголовное преследование Фоминцева началось в январе 2024 года. Тогда силовики задержали его в рамках расследования дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В офисе его редакции «ТочкаНьюс» (позже продал его) прошли обыски. После этого журналист покинул Россию. Сейчас, судя по его соцсетям, он находится в Германии. 21 июля стало известно, что Фоминцева внесли в список террористов и экстремистов. *Дмитрий Фоминцев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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