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23 февраля 2018
22 февраля 2018
04:16  23 февраля 2018 0

В Испании полицейский погиб в столкновениях с фанатами «Спартака»

Всего в беспорядках в Бильбао пострадали три человека, задержаны пятероФото: Twitter

В ходе столкновений футбольных фанатов в испанском Бильбао погиб сотрудник правоохранительных органов. Полицейский, разнимавший болельщиков московского «Спартака» и местного «Атлетика», был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Как сообщает RT, всего в результате столкновений пострадали три человека. Пятерых наиболее активных участников беспорядков полиция задержала. При этом информация о причинах смерти сотрудника полиции пока противоречивая: по одним данным он получил травму, по другим — умер от сердечного приступа.

Сотни российских болельщиков нападали на болельщиков «Атлетик Бильбао» и охранявших порядок полицейских, передает телеканал 360 со ссылкой на местные СМИ. Россияне начали переворачивать мусорные баки, строить баррикады, бросаться бутылками и файерами.

Отметим, несмотря на то, что технически «Спартак» обыграл хозяев со счетом 2:1 в поединке в 1/16 Евролиги, по результатам двух матчей «Атлетик» ведет 4:3. Таким образом, пишет «Газета.ру», хозяева вышли в 1/8, а гости вылетели из дальнейших игр.

Евгений Александров
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