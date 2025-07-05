Тульский губернатор раскрыл подробности ночной атаки БПЛА

Миляев: над Тульской областью уничтожен беспилотник ВСУ, жертв нет
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Миляев предупредил, что обломки БПЛА нельзя брать в руки
Миляев предупредил, что обломки БПЛА нельзя брать в руки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ уничтожен в ночь на 5 июля в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

«Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев в Telegram, рассказывая о ночной атаке беспилотника ВСУ. Сам аппарат был уничтожен средствами ПВО.

Миляев предупредил жителей, что на земле могут остаться обломки дронов и их ни в коем случае нельзя брать в руки — БПЛА содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Элементы беспилотников могут быть обработаны отравляющими веществами. Приближаться к подозрительным обломкам тоже не стоит. При обнаружении обломков следует звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

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Беспилотник ВСУ уничтожен в ночь на 5 июля в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. «Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев в Telegram, рассказывая о ночной атаке беспилотника ВСУ. Сам аппарат был уничтожен средствами ПВО. Миляев предупредил жителей, что на земле могут остаться обломки дронов и их ни в коем случае нельзя брать в руки — БПЛА содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Элементы беспилотников могут быть обработаны отравляющими веществами. Приближаться к подозрительным обломкам тоже не стоит. При обнаружении обломков следует звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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