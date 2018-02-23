Российские хоккеисты разгромили Чехию на Олимпиаде и вышли в финал

Российская сборная обыграла чехов со счетом 3:0
Российские хоккеисты вышли в финал Зимней Олимпиады в Пхенчхане. Сборная обыграла Чехов и теперь ждет, когда определится их соперник в борьбе за первое место.
Первую шайбу в ворота чехов на 28-й минуте забил Никита Гусев, сообщает Nation News. Второй гол — на счету Ивана Телегина, пишет «Федеральное агентство новостей». Итоговый счет — 3:0.
За время матча российский голкипер Василий Кошечкин отразил 31 бросок и сумел полностью защитить ворота своей команды. Забить гол чехам так и не удалось, отмечает RT.
Теперь российским хоккеистам предстоит дождаться, когда определится их соперник для финала. Им станет победитель в матче между сборными Канады и Германии.