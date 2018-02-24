Российская бобслеистка дисквалифицирована за допинг на Олимпиаде

Российская бобслеистка Надежда Сергеева дисквалифицирована за положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пхенчхане. 18 февраля проба Сергеевой дала положительный результат на сердечный препарат, в составе которого был запрещенный триметазидин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхенчхане, хотя Федерация бобслея России и заявила, что доза обнаруженного препарата крайне низкая.
Сергей Журкин, менеджер сборной России по боблслею, высказывал ранее соображения о том, почему допинг-проба бобслеистки могла оказаться положительной. «Сергеева даже не пила таблетку. Врачи говорят, что она могла сделать какой-то спрей, понюхать, лизнуть. Настолько там минимальная доза. Есть предположение, что она держала разрешённые таблетки в таре, где когда-то было запрещённое лекарство», — цитирует слова менеджера RT.
Сама спортсменка отказалась от вскрытия допинг-пробы В на Олимпиаде в Пхечхане и покинула Олимпийскую деревню. Все разбирательства по делу Сергеевой продолжатся после завершения Олимпиады.