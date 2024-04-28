В Латвии не могут заменить российские лекарства

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Минздрав Латвии не поддерживает запрет на ввоз российских лекарств, сообщает TV3 Фото:

В Латвию продолжают поступать медицинские товары и лекарства из России. Учитывая отсутствие альтернатив, ведомство здравоохранения не поддерживает идею запрета на подобную продукцию в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщает TV3.

«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — говорится в материале. Там добавили, что в Латвии считается абсурдным, что продукция и сырье из России и Беларуси до сих пор представлены в государственных закупках.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время ни один из разделов централизованной национальной службы здоровья не закупает медицинские материалы или оборудование из России. Однако лекарственные препараты являются исключением. Около 10% лекарств, которые не имеют регистрации в Латвии, но необходимы для пациентов, ввозятся из РФ или Беларуси, заключил автор.

Латвия долгое время придерживается антироссийской политики, проявляя это, в частности, через снос памятников советским воинам. Подобная политика усилилась из-за спецоперации России на Украине. В результате этого Балтийские страны, включая Латвию, приняли решение о закрытии границ для российских граждан. Также ведется разработка закона об ограничении использования русского языка.

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В Латвию продолжают поступать медицинские товары и лекарства из России. Учитывая отсутствие альтернатив, ведомство здравоохранения не поддерживает идею запрета на подобную продукцию в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщает TV3. «В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — говорится в материале. Там добавили, что в Латвии считается абсурдным, что продукция и сырье из России и Беларуси до сих пор представлены в государственных закупках. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время ни один из разделов централизованной национальной службы здоровья не закупает медицинские материалы или оборудование из России. Однако лекарственные препараты являются исключением. Около 10% лекарств, которые не имеют регистрации в Латвии, но необходимы для пациентов, ввозятся из РФ или Беларуси, заключил автор. Латвия долгое время придерживается антироссийской политики, проявляя это, в частности, через снос памятников советским воинам. Подобная политика усилилась из-за спецоперации России на Украине. В результате этого Балтийские страны, включая Латвию, приняли решение о закрытии границ для российских граждан. Также ведется разработка закона об ограничении использования русского языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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