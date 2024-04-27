ООН: в Газе за полгода погибло больше детей, чем в мировых конфликтах за 4 года

За последние шесть месяцев в Газе погибло 13 тысяч детей — ООН

28 апреля 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

В ООН назвали гибель детей в Газе ужасными Фото: Министерство обороны Израиля За последние полгода в секторе Газа число погибших детей превысило 13 тысяч. Причем получить более точные данные в условиях боевых действий не представляется возможным. Об этом, опираясь на статистику Минздрава Палестины, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН Филипп Лаззарини. «За последние шесть месяцев палестино-израильского конфликта погибли более 30 тысяч человек. Мы знаем, что 13 тысяч из них — дети. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года. Это беспрецедентно, ошеломляюще как по масштабу, так и по уровню разрушений», — цитирует ТАСС генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппа Лаззарини. Лаззарини так же подчеркнул, что цифра в 34 тысяч не является завышенной, назвав озвученные данные определенно соответствующими масштабу и числу погибших. Между тем, по сообщению египетского телеканала Al Qahera News, на недавних переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. В свою очередь Минобороны Израиля отметили, что операция в Газе не завершится до ликвидации ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние полгода в секторе Газа число погибших детей превысило 13 тысяч. Причем получить более точные данные в условиях боевых действий не представляется возможным. Об этом, опираясь на статистику Минздрава Палестины, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН Филипп Лаззарини. «За последние шесть месяцев палестино-израильского конфликта погибли более 30 тысяч человек. Мы знаем, что 13 тысяч из них — дети. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года. Это беспрецедентно, ошеломляюще как по масштабу, так и по уровню разрушений», — цитирует ТАСС генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппа Лаззарини. Лаззарини так же подчеркнул, что цифра в 34 тысяч не является завышенной, назвав озвученные данные определенно соответствующими масштабу и числу погибших. Между тем, по сообщению египетского телеканала Al Qahera News, на недавних переговорах в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнут прогресс. В свою очередь Минобороны Израиля отметили, что операция в Газе не завершится до ликвидации ХАМАС.