За ночь сбито 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ: карта СВО на Украине 29 апреля

Минобороны РФ сообщило о сбитии 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами за ночь

28 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью ВС РФ сбили 17 украинских БПЛА над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU ВС РФ сбили 17 дронов над российскими регионами За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами России. Известно, что девять беспилотников были уничтожены над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской. Южнодонецкое направление Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ. Артиллеристы ВС РФ использовали осколочно-фугасные боеприпасы для максимального урона, а корректировку огня проводили операторы беспилотников. Российская армия нанесла поражение военным подразделениям Украины в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка. Потери ВСУ включают до 60 военнослужащих, бронетранспортер, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля и артиллерийскую систему М777 США. В зонах Водяного и Углесборочной станции уничтожены склады боеприпасов ВСУ. Купянское направление Силами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии «Западной» группировки войск успешно поражены подразделения ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Двуречное, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка. В результате проведенных операций уничтожено до 110 украинских военнослужащих, а также нанесен ущерб двум боевым бронированным машинам, трем автомобилям и боевой машине РСЗО «Град». Краснолиманское направление Военнослужащие группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Торское, Червонопоповка и Червоная Диброва, используя авиацию и артиллерию. Потери украинской армии составили более 70 солдат, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Донецкое направление По позициям подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина были нанесены поражения оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии «Южной» группировки войск. В результате успешного поражения украинская армия потеряла более 400 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью ВС РФ сбили 17 украинских БПЛА над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. За ночь ВС РФ уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами России. Известно, что девять беспилотников были уничтожены над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и еще три — над Калужской. Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ. Артиллеристы ВС РФ использовали осколочно-фугасные боеприпасы для максимального урона, а корректировку огня проводили операторы беспилотников. Российская армия нанесла поражение военным подразделениям Украины в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка. Потери ВСУ включают до 60 военнослужащих, бронетранспортер, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля и артиллерийскую систему М777 США. В зонах Водяного и Углесборочной станции уничтожены склады боеприпасов ВСУ. Силами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии «Западной» группировки войск успешно поражены подразделения ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Двуречное, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка. В результате проведенных операций уничтожено до 110 украинских военнослужащих, а также нанесен ущерб двум боевым бронированным машинам, трем автомобилям и боевой машине РСЗО «Град». Военнослужащие группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Торское, Червонопоповка и Червоная Диброва, используя авиацию и артиллерию. Потери украинской армии составили более 70 солдат, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». По позициям подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина были нанесены поражения оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии «Южной» группировки войск. В результате успешного поражения украинская армия потеряла более 400 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».