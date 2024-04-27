РИАН: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов приехал в РФ в июле 2023 года

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Джумохон Курбонов пересек границу РФ в июле прошлого года. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник хостела, где проживал арестованный.
«Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ — прим. URA.RU)», — передал слова сотрудника хостела корреспондент агентства. По словам собеседника, Курбонов жил в комнате на четвертом этаже вместе с десятью другими людьми и также работал, как и все проживающие там.
Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 22 мая по обвинению в оказании помощи соучастникам теракта, включая предоставление средств связи и финансирование. Ранее были арестованы еще 11 обвиняемых, которым грозит пожизненное лишение свободы за совершение теракта.
Трагический инцидент в «Крокус сити холле» произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. Нападение было совершено организованной группой, которая использовала автоматическое оружие и подожгла зрительный зал.
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