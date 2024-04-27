27 апреля 2024

РИАН: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов приехал в РФ в июле 2023 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Один из фигурантов дела о теракте жил в РФ почти год Фото:

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Джумохон Курбонов пересек границу РФ в июле прошлого года. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник хостела, где проживал арестованный.

«Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ — прим. URA.RU)», — передал слова сотрудника хостела корреспондент агентства. По словам собеседника, Курбонов жил в комнате на четвертом этаже вместе с десятью другими людьми и также работал, как и все проживающие там.

Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 22 мая по обвинению в оказании помощи соучастникам теракта, включая предоставление средств связи и финансирование. Ранее были арестованы еще 11 обвиняемых, которым грозит пожизненное лишение свободы за совершение теракта.

Трагический инцидент в «Крокус сити холле» произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. Нападение было совершено организованной группой, которая использовала автоматическое оружие и подожгла зрительный зал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Джумохон Курбонов пересек границу РФ в июле прошлого года. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник хостела, где проживал арестованный. «Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ — прим. URA.RU)», — передал слова сотрудника хостела корреспондент агентства. По словам собеседника, Курбонов жил в комнате на четвертом этаже вместе с десятью другими людьми и также работал, как и все проживающие там. Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 22 мая по обвинению в оказании помощи соучастникам теракта, включая предоставление средств связи и финансирование. Ранее были арестованы еще 11 обвиняемых, которым грозит пожизненное лишение свободы за совершение теракта. Трагический инцидент в «Крокус сити холле» произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. Нападение было совершено организованной группой, которая использовала автоматическое оружие и подожгла зрительный зал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...