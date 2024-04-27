27 апреля 2024

NBC: Стивен Спилберг работает над президентской кампанией Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
У президента Джо Байдена появился союзник в виде именитого режиссера Фото:

Режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для грядущей президентской кампании американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News.

«Стивен Спилберг работает над кампанией по переизбранию президента Джо Байдена», — заявляет источник NBC News. По его словам, именитый режиссер заинтересован в создании стратегии для Национального съезда Демократической партии.

По словам источника, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда августовского мероприятия. В настоящее время у режиссера нет планов по созданию фильма о политических событиях, связанных с Байденом и Демократической партией США, хотя в 2008 году он продюсировал кино для предвыборной кампании тогдашнего президента Барака Обамы.

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Режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для грядущей президентской кампании американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News. «Стивен Спилберг работает над кампанией по переизбранию президента Джо Байдена», — заявляет источник NBC News. По его словам, именитый режиссер заинтересован в создании стратегии для Национального съезда Демократической партии. По словам источника, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда августовского мероприятия. В настоящее время у режиссера нет планов по созданию фильма о политических событиях, связанных с Байденом и Демократической партией США, хотя в 2008 году он продюсировал кино для предвыборной кампании тогдашнего президента Барака Обамы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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