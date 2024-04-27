NBC: Стивен Спилберг работает над президентской кампанией Байдена

28 апреля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

У президента Джо Байдена появился союзник в виде именитого режиссера Фото: Official White House / Adam Schultz Режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для грядущей президентской кампании американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News. «Стивен Спилберг работает над кампанией по переизбранию президента Джо Байдена», — заявляет источник NBC News. По его словам, именитый режиссер заинтересован в создании стратегии для Национального съезда Демократической партии. По словам источника, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда августовского мероприятия. В настоящее время у режиссера нет планов по созданию фильма о политических событиях, связанных с Байденом и Демократической партией США, хотя в 2008 году он продюсировал кино для предвыборной кампании тогдашнего президента Барака Обамы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для грядущей президентской кампании американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News. «Стивен Спилберг работает над кампанией по переизбранию президента Джо Байдена», — заявляет источник NBC News. По его словам, именитый режиссер заинтересован в создании стратегии для Национального съезда Демократической партии. По словам источника, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда августовского мероприятия. В настоящее время у режиссера нет планов по созданию фильма о политических событиях, связанных с Байденом и Демократической партией США, хотя в 2008 году он продюсировал кино для предвыборной кампании тогдашнего президента Барака Обамы.