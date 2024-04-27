В Нигерии в пробке сгорели около 300 машин из-за взрыва около НПЗ. Видео

28 апреля 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, в пожаре сгорело от 100 до 300 машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В штате Риверс на автостраде Восток-Запад в Нигерии 26 апреля в длинной пробке взорвался бензовоз. Рядом с ним находились грузовики, вывозящие нефтепродукты с ближайшего НПЗ. В пожаре сгорело около 300 машин, четыре человека погибли, сообщает газета The Nation. «Бензовоз столкнулся с другим транспортным средством, загорелся и взорвался. Огонь распространился на другие машины и бензовозы, стоящие в пробке… В результате пожара сгорели четыре человека, включая беременную женщину», — рассказали очевидцы газете The Nation. По словам очевидцев, сдать назад в столь длинной пробке было проблематично, однако некоторым водителям это удалось сделать. «Вернувшись к месту происшествия, мы увидели, что сожжено более 300 автомобилей», — рассказал один из очевидцев. Пожар удалось потушить только через несколько часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В штате Риверс на автостраде Восток-Запад в Нигерии 26 апреля в длинной пробке взорвался бензовоз. Рядом с ним находились грузовики, вывозящие нефтепродукты с ближайшего НПЗ. В пожаре сгорело около 300 машин, четыре человека погибли, сообщает газета The Nation. «Бензовоз столкнулся с другим транспортным средством, загорелся и взорвался. Огонь распространился на другие машины и бензовозы, стоящие в пробке… В результате пожара сгорели четыре человека, включая беременную женщину», — рассказали очевидцы газете The Nation. По словам очевидцев, сдать назад в столь длинной пробке было проблематично, однако некоторым водителям это удалось сделать. «Вернувшись к месту происшествия, мы увидели, что сожжено более 300 автомобилей», — рассказал один из очевидцев. Пожар удалось потушить только через несколько часов.