27 апреля 2024

В Нигерии в пробке сгорели около 300 машин из-за взрыва около НПЗ. Видео

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По словам очевидцев, в пожаре сгорело от 100 до 300 машин Фото:

В штате Риверс на автостраде Восток-Запад в Нигерии 26 апреля в длинной пробке взорвался бензовоз. Рядом с ним находились грузовики, вывозящие нефтепродукты с ближайшего НПЗ. В пожаре сгорело около 300 машин, четыре человека погибли, сообщает газета The Nation.

«Бензовоз столкнулся с другим транспортным средством, загорелся и взорвался. Огонь распространился на другие машины и бензовозы, стоящие в пробке… В результате пожара сгорели четыре человека, включая беременную женщину», — рассказали очевидцы газете The Nation.

По словам очевидцев, сдать назад в столь длинной пробке было проблематично, однако некоторым водителям это удалось сделать. «Вернувшись к месту происшествия, мы увидели, что сожжено более 300 автомобилей», — рассказал один из очевидцев. Пожар удалось потушить только через несколько часов.

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В штате Риверс на автостраде Восток-Запад в Нигерии 26 апреля в длинной пробке взорвался бензовоз. Рядом с ним находились грузовики, вывозящие нефтепродукты с ближайшего НПЗ. В пожаре сгорело около 300 машин, четыре человека погибли, сообщает газета The Nation. «Бензовоз столкнулся с другим транспортным средством, загорелся и взорвался. Огонь распространился на другие машины и бензовозы, стоящие в пробке… В результате пожара сгорели четыре человека, включая беременную женщину», — рассказали очевидцы газете The Nation. По словам очевидцев, сдать назад в столь длинной пробке было проблематично, однако некоторым водителям это удалось сделать. «Вернувшись к месту происшествия, мы увидели, что сожжено более 300 автомобилей», — рассказал один из очевидцев. Пожар удалось потушить только через несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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