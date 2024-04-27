В штате Риверс на автостраде Восток-Запад в Нигерии 26 апреля в длинной пробке взорвался бензовоз. Рядом с ним находились грузовики, вывозящие нефтепродукты с ближайшего НПЗ. В пожаре сгорело около 300 машин, четыре человека погибли, сообщает газета The Nation.
«Бензовоз столкнулся с другим транспортным средством, загорелся и взорвался. Огонь распространился на другие машины и бензовозы, стоящие в пробке… В результате пожара сгорели четыре человека, включая беременную женщину», —
По словам очевидцев, сдать назад в столь длинной пробке было проблематично, однако некоторым водителям это удалось сделать. «Вернувшись к месту происшествия, мы увидели, что сожжено более 300 автомобилей», — рассказал один из очевидцев. Пожар удалось потушить только через несколько часов.
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