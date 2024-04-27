«Офицеры России»: войска РФ столкнутся с проблемами из-за новых поставок Украине

28 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ передали оборонительный пакет помощи, сказал Роман Шкурлатов Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые поставки вооружения Украине могут несколько усложнить летнее российское наступление. Давление ВСУ будет оказывать и через атаки по территориям РФ с помощью нового оружия. Об этом заявил URA.RU председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. «Сейчас пойдут ВСУ боеприпасы, новые ракетные системы для РСЗО. Будет и ракетное вооружение. Да, нашим войскам станет чуть-чуть труднее наступать. Запад, в частности, командующие Вооруженными силами Великобритании прямо заявляют, что ракеты предназначаются для нанесения ударов в тылу России. То есть они прямо призывают киевский режим атаковать объекты, находящиеся в глубине РФ», — сказал Роман Шкурлатов. Новость по теме Подполковник Иванников раскрыл причину новых поставок оружия Украине По его словам, Запад дал возможность Украине обороняться, но не наступать. «Если анализировать набор, вошедший в пакет помощи, который сейчас идет, это не оружие наступления, это оружие обороны. То есть тактике „тысячи мелких порезов“, как они называют нынешнюю тактику Вооруженных сил Российской Федерации, они хотят противопоставить некую огневую мощь, чтобы сдержать набирающее обороты наступление России», — подчеркнул собеседник агентства. Сама же Украина в ближайший год наступать не сможет, отметил полковник запаса. «Самое ближайшее время, когда можно говорить хотя бы о каком-то более или менее успешном украинском контрнаступлении, — это 2025—2026 годы. К этому времени Украина сможет накопить военный и людской потенциал. Конечно же, о лете 2024 года речи не идет. Даже западные военные аналитики предсказывают наступление ВСУ только в 2025 году и то при истечении кучи обстоятельств, которые, скорее всего, не сложатся», — объяснил эксперт. Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине. В него вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Как пишет Financial Times, Запад будет давить на Киев и требовать военных успехов на фронте, так как достижения ВСУ в конфликте смогут оправдать решение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине перед президентскими выборами в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые поставки вооружения Украине могут несколько усложнить летнее российское наступление. Давление ВСУ будет оказывать и через атаки по территориям РФ с помощью нового оружия. Об этом заявил URA.RU председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. «Сейчас пойдут ВСУ боеприпасы, новые ракетные системы для РСЗО. Будет и ракетное вооружение. Да, нашим войскам станет чуть-чуть труднее наступать. Запад, в частности, командующие Вооруженными силами Великобритании прямо заявляют, что ракеты предназначаются для нанесения ударов в тылу России. То есть они прямо призывают киевский режим атаковать объекты, находящиеся в глубине РФ», — сказал Роман Шкурлатов. По его словам, Запад дал возможность Украине обороняться, но не наступать. «Если анализировать набор, вошедший в пакет помощи, который сейчас идет, это не оружие наступления, это оружие обороны. То есть тактике „тысячи мелких порезов“, как они называют нынешнюю тактику Вооруженных сил Российской Федерации, они хотят противопоставить некую огневую мощь, чтобы сдержать набирающее обороты наступление России», — подчеркнул собеседник агентства. Сама же Украина в ближайший год наступать не сможет, отметил полковник запаса. «Самое ближайшее время, когда можно говорить хотя бы о каком-то более или менее успешном украинском контрнаступлении, — это 2025—2026 годы. К этому времени Украина сможет накопить военный и людской потенциал. Конечно же, о лете 2024 года речи не идет. Даже западные военные аналитики предсказывают наступление ВСУ только в 2025 году и то при истечении кучи обстоятельств, которые, скорее всего, не сложатся», — объяснил эксперт. Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине. В него вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Как пишет Financial Times, Запад будет давить на Киев и требовать военных успехов на фронте, так как достижения ВСУ в конфликте смогут оправдать решение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине перед президентскими выборами в США.