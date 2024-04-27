Депутат Бундестага Котре: власти ФРГ мешают расследовать дело «Северных потоков»

28 апреля 2024 в 04:59 Размер текста - 17 +

Теракты на Северных потоках до сих пор не расследованы Фото: Danish Defence Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре обвинил правительство ФРГ в препятствовании расследованию инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. «Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», — заявил Котре ТАСС, комментируя китайскую инициативу по расследованию. По мнению Котре, такие действия правительства показывают, что оно не защищает интересы Германии. Он также выразил сомнение в готовности немецких властей к сотрудничеству с Россией в рамках международного расследования, учитывая текущую санкционную политику и риторику в адрес РФ. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызвали международные обсуждения о безопасности критической инфраструктуры и возможных причинах этих инцидентов. Расследование продолжается, а обстоятельства и возможные виновники до сих пор официально не установлены. Президент Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявлял, что виновником подрывов инфраструктуры являются США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре обвинил правительство ФРГ в препятствовании расследованию инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. «Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», — заявил Котре ТАСС, комментируя китайскую инициативу по расследованию. По мнению Котре, такие действия правительства показывают, что оно не защищает интересы Германии. Он также выразил сомнение в готовности немецких властей к сотрудничеству с Россией в рамках международного расследования, учитывая текущую санкционную политику и риторику в адрес РФ. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызвали международные обсуждения о безопасности критической инфраструктуры и возможных причинах этих инцидентов. Расследование продолжается, а обстоятельства и возможные виновники до сих пор официально не установлены. Президент Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявлял, что виновником подрывов инфраструктуры являются США.