Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре обвинил правительство ФРГ в препятствовании расследованию инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», — заявил Котре ТАСС, комментируя китайскую инициативу по расследованию.
По мнению Котре, такие действия правительства показывают, что оно не защищает интересы Германии. Он также выразил сомнение в готовности немецких властей к сотрудничеству с Россией в рамках международного расследования, учитывая текущую санкционную политику и риторику в адрес РФ.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызвали международные обсуждения о безопасности критической инфраструктуры и возможных причинах этих инцидентов. Расследование продолжается, а обстоятельства и возможные виновники до сих пор официально не установлены. Президент Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявлял, что виновником подрывов инфраструктуры являются США.
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