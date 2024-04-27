Макрон заявил, что ядерное оружие Франции поможет наладить отношения с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия обороны Евросоюза, ключевой элемент которой — французское ядерное оружие, позволит выстроить соседские отношения с Россией. Он также призвал создать концепцию надежной европейской обороны.
«Ядерный потенциал Франции находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве „ключевого элемента“ обороны Европы… Это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией», — написал Макрон в соцсети X.
Французский лидер подчеркнул, что благодаря этому Париж способен обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне.
Президент Франции также выражал серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. Он отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса, поэтому страны должны объединиться.
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