Макрон заявил, что ядерное оружие Франции поможет наладить отношения с РФ

28 апреля 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявил, что ядерный потенциал Франции поможет создать основу общей обороны ЕС Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия обороны Евросоюза, ключевой элемент которой — французское ядерное оружие, позволит выстроить соседские отношения с Россией. Он также призвал создать концепцию надежной европейской обороны. «Ядерный потенциал Франции находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве „ключевого элемента“ обороны Европы… Это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией», — написал Макрон в соцсети X. Французский лидер подчеркнул, что благодаря этому Париж способен обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне. Президент Франции также выражал серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. Он отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса, поэтому страны должны объединиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия обороны Евросоюза, ключевой элемент которой — французское ядерное оружие, позволит выстроить соседские отношения с Россией. Он также призвал создать концепцию надежной европейской обороны. «Ядерный потенциал Франции находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве „ключевого элемента“ обороны Европы… Это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией», — написал Макрон в соцсети X. Французский лидер подчеркнул, что благодаря этому Париж способен обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне. Президент Франции также выражал серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. Он отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса, поэтому страны должны объединиться.