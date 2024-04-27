27 апреля 2024

Макрон заявил, что ядерное оружие Франции поможет наладить отношения с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон заявил, что ядерный потенциал Франции поможет создать основу общей обороны ЕС Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия обороны Евросоюза, ключевой элемент которой — французское ядерное оружие, позволит выстроить соседские отношения с Россией. Он также призвал создать концепцию надежной европейской обороны.

«Ядерный потенциал Франции находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве „ключевого элемента“ обороны Европы… Это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией», — написал Макрон в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что благодаря этому Париж способен обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне.

Президент Франции также выражал серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. Он отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса, поэтому страны должны объединиться.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия обороны Евросоюза, ключевой элемент которой — французское ядерное оружие, позволит выстроить соседские отношения с Россией. Он также призвал создать концепцию надежной европейской обороны. «Ядерный потенциал Франции находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве „ключевого элемента“ обороны Европы… Это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией», — написал Макрон в соцсети X. Французский лидер подчеркнул, что благодаря этому Париж способен обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне. Президент Франции также выражал серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. Он отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса, поэтому страны должны объединиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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