Отечественное кино возглавило рейтинг предпочтений россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" в кинотеатре "Салют". Екатеринбург, кино, фильм, экран, кинозал, фильм матильда
Российские и советские кинокартины востребованы среди интернет-пользователей, заявили в Vox Populi Фото:

Отечественное кино пользуется самой большой популярностью среди россиян в онлайн-кинопросмотре. Российские, советские и голливудские фильмы остаются в числе лидеров предпочтений интернет-пользователей. Об этом рассказали URA.RU в аналитической компании Vox Populi.

«Российские, советские и голливудские кинокартины — в топе предпочтений интернет-пользователей. Интерес к российскому кино растет с возрастом респондентов, а среди молодежи заметен всплеск интереса к турецким (20%) и азиатским (21%) кинофильмам», — заявили в компании. Там добавили, что современный мир с технологиями и доступом к информации сделал онлайн-кинопросмотр обычной практикой. Российские зрители любят комедии независимо от возраста, при этом мужчины предпочитают фантастику, а женщины — мелодрамы.

Мультфильмы популярны среди молодежи. Факторный анализ выделяет три основные группы предпочтений по странам производства фильмов. Российские пользователи интернета при выборе фильмов уделяют внимание сюжету, жанру, актерскому составу и рейтингу. С возрастом актерский состав становится более важным фактором, особенно для зрителей старше 65 лет. Наиболее популярные гаджеты для онлайн-кинопросмотра — ноутбуки, персональные компьютеры, смарт-телевизоры и смартфоны, причем молодежь предпочитает смотреть на смартфонах, а пожилые люди — на небольших ТВ, заключили в Vox Populi.

Генеральный директор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров, в свою очередь, заявил, что в российском кинематографе сегодня нет особых успехов, но есть шанс для его развития благодаря закрытости рынка из-за антироссийских санкций, что способствует популяризации отечественного кино. Коллега Шахназарова Никита Михалков назвал «Слова пацана» лучшим российским сериалом, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отечественное кино пользуется самой большой популярностью среди россиян в онлайн-кинопросмотре. Российские, советские и голливудские фильмы остаются в числе лидеров предпочтений интернет-пользователей. Об этом рассказали URA.RU в аналитической компании Vox Populi. «Российские, советские и голливудские кинокартины — в топе предпочтений интернет-пользователей. Интерес к российскому кино растет с возрастом респондентов, а среди молодежи заметен всплеск интереса к турецким (20%) и азиатским (21%) кинофильмам», — заявили в компании. Там добавили, что современный мир с технологиями и доступом к информации сделал онлайн-кинопросмотр обычной практикой. Российские зрители любят комедии независимо от возраста, при этом мужчины предпочитают фантастику, а женщины — мелодрамы. Мультфильмы популярны среди молодежи. Факторный анализ выделяет три основные группы предпочтений по странам производства фильмов. Российские пользователи интернета при выборе фильмов уделяют внимание сюжету, жанру, актерскому составу и рейтингу. С возрастом актерский состав становится более важным фактором, особенно для зрителей старше 65 лет. Наиболее популярные гаджеты для онлайн-кинопросмотра — ноутбуки, персональные компьютеры, смарт-телевизоры и смартфоны, причем молодежь предпочитает смотреть на смартфонах, а пожилые люди — на небольших ТВ, заключили в Vox Populi. Генеральный директор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров, в свою очередь, заявил, что в российском кинематографе сегодня нет особых успехов, но есть шанс для его развития благодаря закрытости рынка из-за антироссийских санкций, что способствует популяризации отечественного кино. Коллега Шахназарова Никита Михалков назвал «Слова пацана» лучшим российским сериалом, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...