Отечественное кино возглавило рейтинг предпочтений россиян

28 апреля 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Российские и советские кинокартины востребованы среди интернет-пользователей, заявили в Vox Populi Фото: Анна Майорова © URA.RU Отечественное кино пользуется самой большой популярностью среди россиян в онлайн-кинопросмотре. Российские, советские и голливудские фильмы остаются в числе лидеров предпочтений интернет-пользователей. Об этом рассказали URA.RU в аналитической компании Vox Populi. «Российские, советские и голливудские кинокартины — в топе предпочтений интернет-пользователей. Интерес к российскому кино растет с возрастом респондентов, а среди молодежи заметен всплеск интереса к турецким (20%) и азиатским (21%) кинофильмам», — заявили в компании. Там добавили, что современный мир с технологиями и доступом к информации сделал онлайн-кинопросмотр обычной практикой. Российские зрители любят комедии независимо от возраста, при этом мужчины предпочитают фантастику, а женщины — мелодрамы. Мультфильмы популярны среди молодежи. Факторный анализ выделяет три основные группы предпочтений по странам производства фильмов. Российские пользователи интернета при выборе фильмов уделяют внимание сюжету, жанру, актерскому составу и рейтингу. С возрастом актерский состав становится более важным фактором, особенно для зрителей старше 65 лет. Наиболее популярные гаджеты для онлайн-кинопросмотра — ноутбуки, персональные компьютеры, смарт-телевизоры и смартфоны, причем молодежь предпочитает смотреть на смартфонах, а пожилые люди — на небольших ТВ, заключили в Vox Populi. Генеральный директор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров, в свою очередь, заявил, что в российском кинематографе сегодня нет особых успехов, но есть шанс для его развития благодаря закрытости рынка из-за антироссийских санкций, что способствует популяризации отечественного кино. Коллега Шахназарова Никита Михалков назвал « Слова пацана » лучшим российским сериалом, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отечественное кино пользуется самой большой популярностью среди россиян в онлайн-кинопросмотре. Российские, советские и голливудские фильмы остаются в числе лидеров предпочтений интернет-пользователей. Об этом рассказали URA.RU в аналитической компании Vox Populi. «Российские, советские и голливудские кинокартины — в топе предпочтений интернет-пользователей. Интерес к российскому кино растет с возрастом респондентов, а среди молодежи заметен всплеск интереса к турецким (20%) и азиатским (21%) кинофильмам», — заявили в компании. Там добавили, что современный мир с технологиями и доступом к информации сделал онлайн-кинопросмотр обычной практикой. Российские зрители любят комедии независимо от возраста, при этом мужчины предпочитают фантастику, а женщины — мелодрамы. Мультфильмы популярны среди молодежи. Факторный анализ выделяет три основные группы предпочтений по странам производства фильмов. Российские пользователи интернета при выборе фильмов уделяют внимание сюжету, жанру, актерскому составу и рейтингу. С возрастом актерский состав становится более важным фактором, особенно для зрителей старше 65 лет. Наиболее популярные гаджеты для онлайн-кинопросмотра — ноутбуки, персональные компьютеры, смарт-телевизоры и смартфоны, причем молодежь предпочитает смотреть на смартфонах, а пожилые люди — на небольших ТВ, заключили в Vox Populi. Генеральный директор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров, в свою очередь, заявил, что в российском кинематографе сегодня нет особых успехов, но есть шанс для его развития благодаря закрытости рынка из-за антироссийских санкций, что способствует популяризации отечественного кино. Коллега Шахназарова Никита Михалков назвал «Слова пацана» лучшим российским сериалом, передает Pravda.Ru.