Почему ни в коем случае нельзя ездить на кладбища перед Пасхой

Посещение кладбищ и поминание усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы не рекомендуется. Разъяснения дал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
«Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы не стоит, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве», — передает слова Козлова РИА Новости. Он добавил, что это произошло на фоне отсутствия доступа к храмам и дефицита церковных сооружений. В эти дни люди выражали свои религиозные чувства, тем самым посещая могилы усопших родственников. Ранее такой традиции в России не существовало.
По словам Козлова, в этот период верующим рекомендуется сконцентрироваться на событиях Страстной недели и Воскресении Христовом. В церковном календаре в периоды Вербного воскресения, Страстной недели, Пасхи и Светлой недели не проводятся службы заупокойного поминовения, поэтому рекомендуется уделить внимание в первую очередь событиям, связанным со страданиями Христа и радостью Его Воскресения.
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