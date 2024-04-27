Почему ни в коем случае нельзя ездить на кладбища перед Пасхой

Протоиерей Козлов: традиция посещать кладбища перед Пасхой возникла при Хрущеве

28 апреля 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Традиция посещать кладбища возникла в условиях гонений на Церковь, заявил Максим Козлов Фото: Илья Московец © URA.RU Посещение кладбищ и поминание усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы не рекомендуется. Разъяснения дал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. «Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы не стоит, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве», — передает слова Козлова РИА Новости. Он добавил, что это произошло на фоне отсутствия доступа к храмам и дефицита церковных сооружений. В эти дни люди выражали свои религиозные чувства, тем самым посещая могилы усопших родственников. Ранее такой традиции в России не существовало. По словам Козлова, в этот период верующим рекомендуется сконцентрироваться на событиях Страстной недели и Воскресении Христовом. В церковном календаре в периоды Вербного воскресения, Страстной недели, Пасхи и Светлой недели не проводятся службы заупокойного поминовения, поэтому рекомендуется уделить внимание в первую очередь событиям, связанным со страданиями Христа и радостью Его Воскресения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посещение кладбищ и поминание усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы не рекомендуется. Разъяснения дал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. «Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы не стоит, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве», — передает слова Козлова РИА Новости. Он добавил, что это произошло на фоне отсутствия доступа к храмам и дефицита церковных сооружений. В эти дни люди выражали свои религиозные чувства, тем самым посещая могилы усопших родственников. Ранее такой традиции в России не существовало. По словам Козлова, в этот период верующим рекомендуется сконцентрироваться на событиях Страстной недели и Воскресении Христовом. В церковном календаре в периоды Вербного воскресения, Страстной недели, Пасхи и Светлой недели не проводятся службы заупокойного поминовения, поэтому рекомендуется уделить внимание в первую очередь событиям, связанным со страданиями Христа и радостью Его Воскресения.