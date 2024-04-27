Будет ли пасхальное перемирие в 2024 году: главное об СВО к вечеру 27 апреля

РПЦ не будет предлагать Украине временное прекращение огня на время Пасхи

27 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Русская православная церковь (РПЦ) оценила идею перемирия РФ и Украины на Пасху. Представитель церкви на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отметил, что задумка с перемирием в праздник больше не актуальна. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 27 апреля. Так как предложение временного перемирия в Пасху от РПЦ в прошлый раз Украинская сторона не приняла, подобных предложений больше не делается. Об заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал тяжелую оперативно-стратегическую ситуацию на фронте. По его словам, ситуация на поле боя сложная и имеет «тенденцию к обострению». ВСУ все еще нуждаются в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. За последнюю неделю 15 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, которую ведомство опубликовало в своем telegram-канале. Британия пообещала спонсировать Киев оружием до конца десятилетия. Как заявил премьер-министр страны Риши Сунак, Великобритания является первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии. Средства на производства БПЛА Украине обещала выделить Канада. Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил о том, что в рамках поддержки Киеву предоставят три миллиона канадских долларов, это чуть больше двух миллионов долларов. Спортсмен сборной Украины по армейскому рукопашному бою (АРБ) Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата в Польше в Россию. Покинув команду, он добрался в Чехию, где пересидел почти пол года, и прилетел в Москву. Кузнецов сообщил, что после того, как посетит родителей, станет добровольцем ВС РФ. За неделю ВС РФ нанесли по объектам энергетики и инфраструктуры Украины 35 групповых ударов. Атака велась, в том числе, с применением БПЛА и гиперзвуковых ракет «Кинжал», передает Пятый канал. Также были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.