В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, инфраструктура, разрушенный мост, последствия обстрела, город мариуполь, последствия войны, река кальчик
На Украине разрушен объект критической инфраструктуры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

«Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области», — передает ТАСС со ссылкой на Прокудина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

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На Украине получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин. «Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области», — передает ТАСС со ссылкой на Прокудина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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