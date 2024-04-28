В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

На Украине разрушен объект критической инфраструктуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
«Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области», — передает ТАСС со ссылкой на Прокудина. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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