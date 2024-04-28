Священник объяснил важность празднования Вербного воскресенья

Протоиерей Владимир: 28 апреля верующие отмечают Вербное воскресенье

28 апреля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Вербное воскресенье — это время посещения церковных служб, заявил Владимир Полторак Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Православные христиане 28 апреля отмечают Вербное воскресенье, праздник, предшествующий Пасхе. В этот день верующие вспоминают торжественный визит Иисуса Христа в Иерусалим. Об этом рассказал митрофорный протеирей Владимиром Полтораком. Воскресенью предшествует суббота, а в Лазареву субботу, согласно Библии, случилось чудо — воскрешение Лазаря, друга Иисуса Христа. Иисус, придя к погребальной пещере, где покоился Лазарь, стал молиться, после чего тот воскрес. На следующий день Иисус вошел в Иерусалим. «Вербное воскресенье — великий праздник. В этот день Господь вошел в Иерусалим, и его встречали, как Спасителя — „Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в Вышних!“» — передает слова священника издание argumenti.ru. Главным образом, Вербное воскресенье — это время посещения церковных служб. Верующие освящают веточки вербы, чтобы хранить их за иконами на протяжении всего года, следуя традициям предков. Этот праздник проводится к особому духовному объединению перед началом Страстной недели, которая требует покаяния и осмысления. Страстная неделя длится с 29 апреля по 4 мая и является временем поста и светлой благодати, заключил митрофорный протоиерей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Православные христиане 28 апреля отмечают Вербное воскресенье, праздник, предшествующий Пасхе. В этот день верующие вспоминают торжественный визит Иисуса Христа в Иерусалим. Об этом рассказал митрофорный протеирей Владимиром Полтораком. Воскресенью предшествует суббота, а в Лазареву субботу, согласно Библии, случилось чудо — воскрешение Лазаря, друга Иисуса Христа. Иисус, придя к погребальной пещере, где покоился Лазарь, стал молиться, после чего тот воскрес. На следующий день Иисус вошел в Иерусалим. «Вербное воскресенье — великий праздник. В этот день Господь вошел в Иерусалим, и его встречали, как Спасителя — „Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в Вышних!“» — передает слова священника издание argumenti.ru. Главным образом, Вербное воскресенье — это время посещения церковных служб. Верующие освящают веточки вербы, чтобы хранить их за иконами на протяжении всего года, следуя традициям предков. Этот праздник проводится к особому духовному объединению перед началом Страстной недели, которая требует покаяния и осмысления. Страстная неделя длится с 29 апреля по 4 мая и является временем поста и светлой благодати, заключил митрофорный протоиерей.