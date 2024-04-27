27 апреля 2024

На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и флаги

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, парад победы, военный
Стал известен список предметов, запрещенных к проносу в Москве на парад 9 Мая Фото:

В Москве на парад Победы запретили приходить с вейпами, флагами и воздушными змеями. Об этом говорится в материалах, которые предназначены для аккредитованных журналистов.

«Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на парад Победы в Москве. Участники мероприятия могут взять с собой лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы для журналистов.

В перечень запрещенных к проносу предметов включены ножи, холодное оружие, а также кортик, являющийся элементом военной формы. Под запрет попали аэрозольные баллончики, пиротехника, наркотики и токсичные вещества. Полный перечень включает в себя 30 пунктов, отмечает агентство.

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В Москве на парад Победы запретили приходить с вейпами, флагами и воздушными змеями. Об этом говорится в материалах, которые предназначены для аккредитованных журналистов. «Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на парад Победы в Москве. Участники мероприятия могут взять с собой лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы для журналистов. В перечень запрещенных к проносу предметов включены ножи, холодное оружие, а также кортик, являющийся элементом военной формы. Под запрет попали аэрозольные баллончики, пиротехника, наркотики и токсичные вещества. Полный перечень включает в себя 30 пунктов, отмечает агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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