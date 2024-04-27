На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и флаги

28 апреля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Стал известен список предметов, запрещенных к проносу в Москве на парад 9 Мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве на парад Победы запретили приходить с вейпами, флагами и воздушными змеями. Об этом говорится в материалах, которые предназначены для аккредитованных журналистов. «Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на парад Победы в Москве. Участники мероприятия могут взять с собой лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы для журналистов. В перечень запрещенных к проносу предметов включены ножи, холодное оружие, а также кортик, являющийся элементом военной формы. Под запрет попали аэрозольные баллончики, пиротехника, наркотики и токсичные вещества. Полный перечень включает в себя 30 пунктов, отмечает агентство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на парад Победы запретили приходить с вейпами, флагами и воздушными змеями. Об этом говорится в материалах, которые предназначены для аккредитованных журналистов. «Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на парад Победы в Москве. Участники мероприятия могут взять с собой лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы для журналистов. В перечень запрещенных к проносу предметов включены ножи, холодное оружие, а также кортик, являющийся элементом военной формы. Под запрет попали аэрозольные баллончики, пиротехника, наркотики и токсичные вещества. Полный перечень включает в себя 30 пунктов, отмечает агентство.