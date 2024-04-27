На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и флаги

В Москве на парад Победы запретили приходить с вейпами, флагами и воздушными змеями. Об этом говорится в материалах, которые предназначены для аккредитованных журналистов.
«Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на парад Победы в Москве. Участники мероприятия могут взять с собой лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы для журналистов.
В перечень запрещенных к проносу предметов включены ножи, холодное оружие, а также кортик, являющийся элементом военной формы. Под запрет попали аэрозольные баллончики, пиротехника, наркотики и токсичные вещества. Полный перечень включает в себя 30 пунктов, отмечает агентство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.