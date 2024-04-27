27 апреля 2024

Полянский ответил послу Литвы на коллаж с Крымским мостом и ракетой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
Полянский в ответ на угрозы Крымскому мосту пообещал судный день Фото:

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался в ответ на публикацию литовского дипломата Линаса Линкявичюса. Посол Литвы в Швеции ранее разместил в социальной сети коллаж, который мог быть истолкован как угроза в адрес Крымского моста.

«Сейчас они бешено лают. Но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский в соцсети X, отвечая на провокационный пост литовского коллеги.

Украина давно пытается нанести повреждения Крымскому мосту. В последний раз Минобороны РФ рассказало о запуске переделанной зенитной ракеты в мост. Атака была, однако, успешно отражена. Как замечал глава полуострова Сергей Аксенов, крымская инфраструктура надежно защищена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался в ответ на публикацию литовского дипломата Линаса Линкявичюса. Посол Литвы в Швеции ранее разместил в социальной сети коллаж, который мог быть истолкован как угроза в адрес Крымского моста. «Сейчас они бешено лают. Но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский в соцсети X, отвечая на провокационный пост литовского коллеги. Украина давно пытается нанести повреждения Крымскому мосту. В последний раз Минобороны РФ рассказало о запуске переделанной зенитной ракеты в мост. Атака была, однако, успешно отражена. Как замечал глава полуострова Сергей Аксенов, крымская инфраструктура надежно защищена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...