Полянский ответил послу Литвы на коллаж с Крымским мостом и ракетой

28 апреля 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Полянский в ответ на угрозы Крымскому мосту пообещал судный день Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался в ответ на публикацию литовского дипломата Линаса Линкявичюса. Посол Литвы в Швеции ранее разместил в социальной сети коллаж, который мог быть истолкован как угроза в адрес Крымского моста. «Сейчас они бешено лают. Но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский в соцсети X, отвечая на провокационный пост литовского коллеги. Украина давно пытается нанести повреждения Крымскому мосту. В последний раз Минобороны РФ рассказало о запуске переделанной зенитной ракеты в мост. Атака была, однако, успешно отражена. Как замечал глава полуострова Сергей Аксенов, крымская инфраструктура надежно защищена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался в ответ на публикацию литовского дипломата Линаса Линкявичюса. Посол Литвы в Швеции ранее разместил в социальной сети коллаж, который мог быть истолкован как угроза в адрес Крымского моста. «Сейчас они бешено лают. Но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский в соцсети X, отвечая на провокационный пост литовского коллеги. Украина давно пытается нанести повреждения Крымскому мосту. В последний раз Минобороны РФ рассказало о запуске переделанной зенитной ракеты в мост. Атака была, однако, успешно отражена. Как замечал глава полуострова Сергей Аксенов, крымская инфраструктура надежно защищена.