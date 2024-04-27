Полянский ответил послу Литвы на коллаж с Крымским мостом и ракетой

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался в ответ на публикацию литовского дипломата Линаса Линкявичюса. Посол Литвы в Швеции ранее разместил в социальной сети коллаж, который мог быть истолкован как угроза в адрес Крымского моста.
«Сейчас они бешено лают. Но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский в соцсети X, отвечая на провокационный пост литовского коллеги.
Украина давно пытается нанести повреждения Крымскому мосту. В последний раз Минобороны РФ рассказало о запуске переделанной зенитной ракеты в мост. Атака была, однако, успешно отражена. Как замечал глава полуострова Сергей Аксенов, крымская инфраструктура надежно защищена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.