27 апреля 2024

РИАН: вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Задержаны еще два подозреваемых в теракте в Подмосковье Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Москве вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохоном Курбоновым задержали его брата. Об этом рассказал сотрудник хостела, в котором жили задержанные.

«Джумохона Курбонова задержали с братом. Брат после задержания в хостел не возвращался», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова сотрудника хостела.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Следственный комитет России по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. По версии следствия, он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей.

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В Москве вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохоном Курбоновым задержали его брата. Об этом рассказал сотрудник хостела, в котором жили задержанные. «Джумохона Курбонова задержали с братом. Брат после задержания в хостел не возвращался», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова сотрудника хостела. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Следственный комитет России по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. По версии следствия, он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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