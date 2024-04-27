РИАН: вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата

В Москве вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохоном Курбоновым задержали его брата. Об этом рассказал сотрудник хостела, в котором жили задержанные.
«Джумохона Курбонова задержали с братом. Брат после задержания в хостел не возвращался», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова сотрудника хостела.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Следственный комитет России по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее суд арестовал до 22 мая 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Джумохона Курбонова. По версии следствия, он помогал террористам с перечислением денег для закупки оружия и других вещей.
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