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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
08:45  01 марта 2018 0

Пропавшего на перевале Дятлова туриста видел охотник. У мужчины повреждены ноги, но он продолжил путь

Таганай. Златоуст, зима, туризм, путешествие, гора круглица, активный отдых
В условиях наступивших морозов, действия туриста вызывают недоумениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Екатеринбургского туриста Александра Андреева, на поиски которого выдвинулся отряд МЧС, видел местный охотник в районе горы Отортен. Путешественник пожаловался на поврежденные ноги, но от помощи отказался и продолжил путь, изменив маршрут.

Лыжника-одиночку видели около 16:00 28 февраля, пишет 66.RU. Его нашел местный житель Олег Самбиндалов на озере Лунтхусаптур в верховьях реки Лозьва. Охотник предложил Андрееву поехать к спасателям на снегоходе, но тот отказался.

По словам Самбиндалова, турист движется к избе Ильича через перевал Дятлова. Охотник говорит, что из-за травмы ног Андреев медленно передвигается, что очень опасно в условиях наступивших морозов.

Перевал Дятлова стал известен после того, как в 1959 году там погибла группа студентов УПИ. С тех пор перевал стал культовым местом для туристов. Периодически по разным причинам отдельные туристы гибнут на перевале Дятлова. Последней жертвой перевала был турист из Кемерово Сергей Соромотин, который умер там в сентябре 2017 года.

Семен Гринберг
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