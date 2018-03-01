Екатеринбургского туриста Александра Андреева, на поиски которого выдвинулся отряд МЧС, видел местный охотник в районе горы Отортен. Путешественник пожаловался на поврежденные ноги, но от помощи отказался и продолжил путь, изменив маршрут.
Лыжника-одиночку видели около 16:00 28 февраля, пишет 66.RU. Его нашел местный житель Олег Самбиндалов на озере Лунтхусаптур в верховьях реки Лозьва. Охотник предложил Андрееву поехать к спасателям на снегоходе, но тот отказался.
По словам Самбиндалова, турист движется к избе Ильича через перевал Дятлова. Охотник говорит, что из-за травмы ног Андреев медленно передвигается, что очень опасно в условиях наступивших морозов.
Перевал Дятлова стал известен после того, как в 1959 году там погибла группа студентов УПИ. С тех пор перевал стал культовым местом для туристов. Периодически по разным причинам отдельные туристы гибнут на перевале Дятлова. Последней жертвой перевала был турист из Кемерово Сергей Соромотин, который умер там в сентябре 2017 года.