Сегодня на поиски пропавшего без вести туриста в район перевала Дятлова отправляются свердловские спасатели. Им предстоит преодолеть более 200 км по трудно проходимой местности, в надежде найти екатеринбургского туриста, который ушел в одиночный поход и не вернулся.
Специалисты из МЧС пройдут тяжелый маршрут. На спецавтомобилях из Ивделя они доедут до поселка Вижай, где пересядут на снегоходы и бураны. Затем продолжат путь к перевалу через поселок Ушма и базу Ильича и отправятся дальше — на гору Отортен и плато Маньпупунер.
Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова, спасателей будет сопровождать сильный — до 40 градусов — мороз. «Свердловские спасатели имеют богатый опыт проведения спасательных операций в сложных климатических условиях, они обеспечены спецодеждой, навигаторами, спутниковой связью», — говорит она.
Пропавший турист Александр Андреев — житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел на туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Как отмечают спасатели, пропавший турист не проходил регистрацию в МЧС России.
Перевал Дятлова расположен на востоке от главного Уральского хребта, между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. В 1959 году там погибла группа туристов из УПИ, после чего место стало культовым для туристов, напоминает «Федеральное агентство новостей». По разным причинам люди до сих пор гибнут на перевале. Последний известный случай произошел в сентябре 2017 года. Жертвой стал кемеровский турист Сергей Соромотин.