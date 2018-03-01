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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
15:53  01 марта 2018 3

Челябинский экс-сенатор объявил голодовку в СИЗО, Цыбко требует права на защиту

Цыбко Константин. Апелляция в челябинском областном суде. Челябинск, цыбко константин, видеоинсталяция
Константин Цыбко пошел на крайние мерыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Экс-сенатор от Челябинской области Константин Цыбко 1 марта, в четверг, объявил голодовку в СИЗО Златоуста. Как сообщил «URA.RU» адвокат Степан Гузей, соответствующее уведомление его подзащитный подал руководству следственного изолятора. О начале голодовки он заявил и на заседании Челябинского областного суда, где проходит рассмотрение его апелляции.

«Требует права на защиту, потому что его права нарушены», — уточнил Степан Гузей. Поводом для радикальной меры протеста стал тот факт, что накануне, 28 февраля, адвокатов бывшего сенатора не пустили в СИЗО-4, расположенный на территории Златоуста. В этом следственном изоляторе находится Цыбко. Адвокатов развернули на контрольно-пропускном пункте.

Защита уже написала в ГУ ФСИН области и прокуратуру региона заявления для проведения проверки и возможного возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками СИЗО-4. У адвокатов и экс-сенатора также есть претензии к врачам СИЗО. Константину Цыбко, по его словам, не оказывается необходимая медицинская помощь. В ГУ ФСИН «URA.RU», сообщили, что получили жалобу адвокатов, но информации об уведомлении Цыбко о начале голодовки у них нет.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили. 25 октября 2017 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор Цыбко.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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