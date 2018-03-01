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01 марта 2018
18:12  01 марта 2018 1

Новое оружие России предложили назвать в память о герое Донбасса

Командир батальона Сомали Михаил Толстых Гиви, гиви, толстых михаил
Гиви погиб в Донецке в феврале прошлого годаФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Новую российскую систему вооружения могут назвать в честь ополченца с Донбасса Михаила Толстых под позывным Гиви. С таким предложением выступил помощник президента России Владислав Сурков.

Он поучаствовал в конкурсе, по результатам которого определится название одного из новейших комплексов. «Я хочу принять участие. „Гиви“, потому что есть такой герой Донбасса», — цитирует Суркова RT. Командир одного из подразделений ополчения Донбасса Михаил Толстых, напоминает Nation News, погиб в Донецке при взрыве в собственном кабинете 8 февраля 2017 года. Личности причастных к его убийству уже установлены, передает «Национальная служба новостей».

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил государственную программу вооружения стоимостью 20 триллионов рублей. «URA.RU» сообщало, что ее планируется реализовать в течение ближайших десяти лет.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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