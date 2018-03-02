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02 марта 2018
Главные новости Москвы
16:04  02 марта 2018 4

В Кремле увидели в послании Путина сигнал к кардинальному обновлению правительства

Трансляция послания Президента РФ Федсобранию в избирательном штабе кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. Екатеринбург, послание президента, прямая трансляция, путин на экране, штаб путина
Президент трижды намекнул чиновникам на переменыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию трижды употребил словосочетание «новое правительство». Эксперты считают, что это был сигнал о том, что в перспективе кабинет министров будет значительно отличаться о того, который существует сейчас.

Как уверяют источники «Дождя» в Кремле, это не случайно: на этапе написания речи в аппарате посчитали, что такого количества намеков достаточно для того, чтобы они стали очевидными для всех причастных к структурам власти. В том числе, по словам собеседника телеканала, в настоящее время рассматривается несколько сценариев будущего для Дмитрия Медведева, окончательное решение пока не принято.

Послание президента Федеральному собранию было оглашено 1 марта. В речи главы государства прозвучал ряд заявлений о будущем страны, в том числе о необходимости социальных преобразований и устранения технического отставания.

Игорь Чукреев
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