Путин рассказал о желании предотвратить развал СССР

00:59 03 марта 2018 1

Владимир Путин ответил на вопросы участников медиафорума ОНФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал распад Советского Союза главным историческим событием, которое ему хотелось бы изменить. Об этом он заявил 2 марта в Калининграде на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

На мероприятии, как пишет RT, президенту задали блиц-вопросы, и один из них касался события в истории России, которое он хотел бы изменить. Российский лидер ответил, не задумываясь: «Развал Советского Союза». При этом, он подчеркнул, что не хотел бы жить в другом историческом периоде, подчеркнув, что в прошлом все его предки были крепостными крестьянами, а он — президент.

Отвечая на другие вопросы, глава государства заявил, что главное в жизни — результат, а сила России заключается в людях. Говоря о том, есть ли у него несбывшаяся мечта, Владимир Путин ответил отрицательно, но добавил, что его цель — сделать страну «успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед».