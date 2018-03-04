В Тюмени загорелось историческое строение — круглая баня в центре города. Видеозапись с места происшествия и свидетельства очевидцев опубликовали в Сети.
В разговоре с «URA.RU» в областном МЧС уточнили информацию. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Геннадий Грибич сообщил, что горел пристрой к знаменитому сооружению на Ленина, 3. «Жертв нет», — сказал Грибич и отметил, что причины возгорания пока неизвестны — на месте работают дознаватели. Площадь пожара составила 40 метров. В пристрое сгорела мебель. Сумма ущерба выясняется.
Ранее сообщалось, что круглую баню признали памятником архитектуры. Она является одной из трех подобных объектов, возведенных в России по проектам архитектора Александра Никольского. Две другие располагаются в Петербурге, в районах площади Мужества и Нарвской заставы.