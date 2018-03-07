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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Челябинской области
14:12  07 марта 2018 1

Школьник на Урале выпал с девятого этажа

Разное. Курган, многоэтажки, жилые дома, курган
Два схожих случая произошли в Магнитогорске за месяцФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области мальчик упал с девятого этажа на асфальт. Ребенок скончался спустя несколько часов в больнице.

Инцидент активно обсуждают местные жители в городских соцсетях. По их словам, мальчик рос в благополучной семье. Вечером он делал уроки, а потом играл на компьютере. Спустя какое-то время мама вошла в комнату и увидела открытое окно. Школьника успели довезти до больницы, но он скончался в приемном покое.

В СКР по Челябинской области отказались комментировать ситуацию. Известно, что сотрудники ведомства проведут проверку. Отметим, похожая история произошла в Магнитогорске 12 февраля, когда 10-летний мальчик упал с девятого этажа и выжил. В тяжелом состоянии он был перевезен в челябинскую больницу.

Александр Лукманов
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