Школьник на Урале выпал с девятого этажа

В Магнитогорске Челябинской области мальчик упал с девятого этажа на асфальт. Ребенок скончался спустя несколько часов в больнице.
Инцидент активно обсуждают местные жители в городских соцсетях. По их словам, мальчик рос в благополучной семье. Вечером он делал уроки, а потом играл на компьютере. Спустя какое-то время мама вошла в комнату и увидела открытое окно. Школьника успели довезти до больницы, но он скончался в приемном покое.
В СКР по Челябинской области отказались комментировать ситуацию. Известно, что сотрудники ведомства проведут проверку. Отметим, похожая история произошла в Магнитогорске 12 февраля, когда 10-летний мальчик упал с девятого этажа и выжил. В тяжелом состоянии он был перевезен в челябинскую больницу.